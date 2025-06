Affari tuoi, delusione per Valentina che avrebbe potuto sbancare: cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata piena di emozioni, quella del 21 giugno 2025 di Affari tuoi. L’estate è ufficialmente iniziata, ma per Valentina sarebbe potuta incominciare ancora meglio. La pacchista dell’Umbria, si è ritrovata ad accettare una ghiotta offerta del Dottore, ma poco dopo ha scoperto che avrebbe potuto sbancare!

Affari tuoi, Valentina da Terni: ecco chi è la concorrente del 21 giugno 2025

Valentina viene da Terni, nell’Umbria, ed ha un negozio di abbigliamento da donna. È fidanzata con Matteo, che fa l’operaio. All’inizio, Valentina non provava simpatia per Matteo, ma durante una cena è scattata la scintilla. I due hanno molti sogni da realizzare, tra cui anche la convivenza. Essendo una ragazza molto scaramantica, Valentina ha chiesto al fidanzato di mettersi le mutande al contrario, ma lui non l’ha fatto. La coppia si è limitata a gettarsi il sale sulle spalle.

L’offerta accettata

L’avventura di Valentina ad Affari tuoi è iniziata con il pacco numero 19. Dopo i primi tiri, la concorrente ha subito optato per il cambio, prendendo il numero 18. La prima offerta della serata, invece, è stata di 24.000 euro.

Successivamente, la pacchista ha declinato anche le offerte da 24.000 e 30.000. Davanti all’assegno da 40.000 euro, Valentina ha deciso di accettare. A questo punto aveva ancora 300.000 euro e 20.000 euro, oltre ai pacchi blu da 0 e 200 euro. Come è andata a finire?

Ecco come è andata a finire l’avventura di Valentina

Per Valentina, quest’avventura è terminata con la rivelazione a Stefano De Martino del significato dietro al numero 18 e 9. Entrambi legati alle nonne della concorrente e del suo fidanzato. Da una parte c’era lo zero e dall’altra i 300.000 euro. Tutto o niente. Ma la coppia ha preferito fermarsi davanti all’offerta di 40.000 euro. Nel loro pacco, avevano… 300.000 euro! Un brutto colpo per Valentina e Matteo! Intanto è di poche ore fa la notizia della morte di un’ex concorrente dell’anno scorso, Harley.