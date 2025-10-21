Affari Tuoi del 21 ottobre 2025: Maria Grazia rischia tutto e torna a casa senza vincita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 21 ottobre di Affari Tuoi, il celebre game show condotto da Stefano De Martino, è stata la volta di Maria Grazia Panettiere, funzionario comunale originaria di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La concorrente, che rappresentava la Calabria, ha giocato insieme alla mamma Assunta, che però si è mostrata un po’ timida di fronte alle telecamere.

Maria Grazia, non sposata e senza figli, ha scelto di giocare con il pacco numero 14, pronta ad affrontare le insidie del temuto Dottore con la speranza di portare a casa una cifra importante.

L’inizio promettente

La partita è cominciata nel migliore dei modi. Il primo pacco aperto, il numero 19 delle Marche, conteneva soli 200 euro, scatenando subito la festa in studio. Anche il secondo tiro è stato fortunato: mamma Assunta ha scelto il pacco 16 dell’Abruzzo che custodiva appena 10 euro.

I tiri successivi si sono alternati tra blu e rossi, eliminando cifre importanti come 20.000, 15.000 e 75.000 euro. Ma è arrivata anche una bella sorpresa: Gennarino ha consegnato alla fortunata concorrente ben 3.000 euro, aumentando l’entusiasmo in studio.

Le offerte del Dottore rifiutate

La prima telefonata del misterioso Dottore non si è fatta attendere: 34.000 euro l’offerta iniziale. Ma Maria Grazia, determinata e coraggiosa, ha rifiutato senza esitazioni: “È ancora troppo presto, ci dobbiamo divertire ancora un po’”, ha dichiarato con un sorriso.

Il gioco è proseguito con alti e bassi. Il pacco di Angela dalla Valle D’Aosta conteneva 100.000 euro, un duro colpo per le speranze di Maria Grazia. Poi è arrivato il ritrovamento di 5 euro. Nonostante ciò, il Dottore ha mantenuto la sua offerta a 34.000 euro – una cifra simbolica, 2.000 euro per ogni partita giocata dalla concorrente prima del suo turno (17 puntate). Ma anche stavolta Maria Grazia ha detto no.

Il calo di fortune

Purtroppo i 300.000 euro sono volati via, seguiti dai 30.000, anche se Maria Grazia è riuscita a riprendersi eliminando lo 0 euro, scatenando un balletto liberatorio in studio.

A un certo punto, il Dottore ha offerto 20.000 euro per un solo tiro, ma la concorrente ha nuovamente rifiutato. Stefano De Martino ha commentato divertito: “Non si smuove da lì”, riferendosi alla determinazione di Maria Grazia. Purtroppo, poco dopo sono andati via anche i 10.000 euro, lasciando sul tabellone 3 pacchi blu, 3 rossi e il temuto pacco nero.

Il finale drammatico

Nel rush finale, il pacco numero 4 del Lazio conteneva 1 euro, una cifra che ha emozionato Maria Grazia perché, come ha spiegato commossa, quel numero “ricorda un giorno molto no” della sua vita.

Il colpo di grazia è arrivato quando nel pacco dell’Emilia Romagna sono spuntati i 200.000 euro. A quel punto, Maria Grazia ha accettato il cambio e ha scambiato il suo pacco numero 14 con l’11. Aprendo subito il suo vecchio pacco, ha scoperto che conteneva il pacco nero, che stasera valeva 20.000 euro – una mazzata psicologica.

Alla fine della partita, le sono rimasti solo due pacchi: 50 euro e 50.000 euro. Il Dottore le ha offerto esattamente la cifra intermedia: 20.000 euro. Ma Maria Grazia, fedele al suo spirito coraggioso, ha deciso di rischiare.

Purtroppo la sorte non le ha sorriso: il suo pacco conteneva solo 50 euro e la concorrente è tornata a casa a mani vuote, lasciando lo studio con l’amaro in bocca ma comunque con la soddisfazione di aver giocato fino in fondo.

Una serata di emozioni

La puntata del 21 ottobre ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo, confermando ancora una volta il successo di Affari Tuoi con Stefano De Martino. La storia di Maria Grazia ricorda a tutti che nel gioco, come nella vita, il coraggio di rischiare può portare a grandi soddisfazioni, ma anche a cocenti delusioni.

Nonostante l’esito negativo, la concorrente calabrese ha dimostrato carattere e determinazione, ingredienti che rendono ogni puntata di Affari Tuoi un’avventura unica e imprevedibile.