Affari Tuoi, Cristina dalla Calabria delusa dalla Regione Fortunata: il fidanzato non vuole sposarla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi riparte dopo l’avventura trionfante di Stefano (qui per scoprire quanto ha vinto). Nella puntata dell’8 dicembre è stato il turno di Cristina, concorrente proveniente dalla Calabria, che ha saputo vivacizzare il game show grazie alla sua determinazione e alla sua contagiosa allegria. Aveva un obiettivo ben preciso: vincere e, magari, convincere il fidanzato a sposarla. La partita era iniziata con il piede giusto, ma il finale l’ha condotta fino alla Regione Fortunata.

Affari Tuoi, Cristina rivela che il fidanzato non la vuole sposare

Cristina Battaglia viene da Gagliato, in provincia di Catanzaro, ha 35 anni ed è mamma di due bambini. Durante la puntata è stata lei stessa a raccontare di avere un fidanzato che, almeno per il momento, si rifiuta di fare il grande passo. Un dettaglio condiviso con sincerità e ironia, mentre Stefano De Martino le augurava una vittoria capace di cambiare anche la sua vita sentimentale.

Di professione salumiera, Cristina ha portato ad Affari Tuoi tutto il suo entusiasmo, accompagnata dal fratello Antonio, parrucchiere specializzato in “total look”. Ed è proprio con lui che Herbert si è lasciato trasformare, sfoggiando un cambio di look che ha divertito il pubblico in studio.

La partita inizia in modo promettente, ma poi qualcosa va storto e Cristina se la gioca alla Regione Fortunata

La positività di Cristina è sembrata attirare subito la buona sorte, permettendole di vincere 2.000 euro trovando Gennarino nei primi tiri. Non avendo ancora intaccato il podio, ha ricevuto una prima offerta da 35.000 euro, rifiutata senza esitazioni. Con spirito pratico e una battuta legata al suo lavoro, ha spiegato chiaramente la sua posizione: “Sotto i 100 grammi non faccio nulla”. Tradotto: sotto i 100.000 euro non avrebbe accettato alcun accordo.

Quella che inizialmente appariva come una partita promettente si è però trasformata, col passare dei tiri, in una vera e propria catastrofe. Dopo aver visto sfumare tutti i pacchi rossi, Cristina è stata costretta a giocare tutto alla Regione Fortunata. Per i 100.000 euro ha scelto la Toscana, mentre per i 50.000 euro ha puntato sul Veneto. Il responso finale, però, è stato amaro: la Regione Fortunata era il Trentino-Alto Adige. Niente matrimonio tra Gianfranco e Cristina… almeno per il momento!