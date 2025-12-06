Affari Tuoi, Stefano ascolta la futura moglie e l’amico, rischia tutto e vince un montepremi di 30.000 €

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una piacevole novità ha accolto i telespettatori di Affari Tuoi. Nella puntata del 6 dicembre lo studio si è vestito a festa, anticipando l’atmosfera delle imminenti celebrazioni natalizie. Protagonista della serata è stato Stefano, rappresentante del Lazio, un uomo pronto a vivere un periodo particolarmente intenso della sua vita, tra un matrimonio in programma e l’arrivo del secondo figlio. Proprio il sostegno della futura moglie e i consigli di un caro amico pacchista si sono rivelati decisivi per un finale decisamente positivo.

La puntata del 6 dicembre di Affari Tuoi, chi sono Stefano e Valeria

Stefano ha raccontato le sue origini italo-brasiliane: la madre è brasiliana e vive attualmente in Svezia, mentre il padre è di Frosinone ma risiede in Brasile. Giornalista sportivo e video maker, convolerà a nozze nel 2027 con Valeria, la sua compagna, presente in studio. Valeria, di origini napoletane e molto fiera della sua città, è in dolce attesa: la coppia ha già un figlio e si prepara ad allargare ulteriormente la famiglia.

La partita non è iniziata nel migliore dei modi. Nei primi sei tiri, infatti, Stefano ha visto sfumare il premio massimo da 300.000 euro. Poco dopo è arrivata la prima offerta del Dottore, pari a 27.000 euro, rifiutata senza esitazione. Sono finiti nel tritacarte anche assegni importanti, da 13.500 e 27.000 euro, aumentando la tensione in studio.

Stefano sul punto di accettare l’ultima offerta, ma poi ascolta la moglie e l’amico: vinti 30 mila euro

Il cambio pacco ha rappresentato uno dei momenti più delicati della serata: Stefano ha lasciato il numero 16 per il 18, scoprendo subito dopo di aver rinunciato a 50.000 euro. Rimasto con un ventaglio di possibilità compreso tra 10 e 30.000 euro, si è visto proporre un’ultima offerta da 15.000 euro. Una cifra tutt’altro che trascurabile, soprattutto alla luce delle spese imminenti legate al matrimonio e all’arrivo del secondo figlio.

Dopo aver chiesto consiglio al suo amico e collega pacchista e aver ascoltato le parole incoraggianti della futura moglie, entrambi convinti che fosse giusto tentare fino in fondo, Stefano ha deciso di rischiare. La scelta si è rivelata vincente: la gioia è esplosa quando ha scoperto di aver conquistato il pacco da 30.000 euro, chiudendo la puntata tra applausi ed emozione.