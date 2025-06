Affari Tuoi, Chiara sfortunata: Thanat fa una battuta provocatoria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata sfortunata quella del 7 giugno 2025 di Affari Tuoi. Dopo diverse serate di paziente attesa, Chiara ha finalmente ottenuto la possibilità di tentare il colpaccio nel programma dei pacchi più famoso della tv italiana. In un primo momento sembravano esserci tutti i segnali che questa fosse la partita giusta, di quella che non si vede da un po’ di tempo. Tutto è iniziato bene, salvo poi prendere una piega a dir poco drammatica. A rallegrare la puntata ci hanno pensato Stefano De Martino, Thanat e Lupo, protagonisti di un siparietto esilarante e a luci rosse.

Affari Tuoi, puntata 7 giugno 2025: chi sono Chiara e Sebastiano

Chiara ha 25 anni e viene da Udine, nel Friuli Venezia Giulia. Lei è nata a Udine, mentre i suoi genitori sono originari della Repubblica Dominicana. Frequenta l’università, è al terzo anno di Relazioni Pubbliche: ”se tutto va bene, a novembre ci laureiamo”. Attualmente lavora presso un atelier di abiti da sposa. Da cinque anni è fidanzata con Sebastiano. I due si conobbero quando Chiara lavorava in un bar e lui era un cliente fisso. Per la concorrente è scattato subito il colpo di fulmine, mentre a Sebastiano ci è voluto del tempo prima di capire di provare dei sentimenti per quella che oggi è la sua dolce metà.

Affari Tuoi, la sfortuna di Chiara

La partita di Chiara e Sebastiano è iniziata in maniera promettente, insieme al pacco numero 2. Hanno difeso il podio nei primi sei tiri, rifiutando la prima offerta del Dottore da 35.000 euro. In seguito sono stati presi diversi pacchi rossi di alto valore. Ad un certo punto, Chiara si è decisa a cambiare il pacco, scegliendo il 7, ma in quello precedente aveva 10.000 euro! Purtroppo il cambio si è rivelato un disastro completo, poiché si è andati subito alla Regione Fortunata.

Il primo tiro della Regione Fortunata non è andato a buon fine, e la ragazza ha perso la possibilità di vincere 100.000 euro. E nemmeno il secondo tiro si è rivelato azzeccato, poiché Chiara e Sebastiano hanno puntato tutto sulla Basilicata, salvo poi scoprire con delusione che era la Sardegna la Regione Fortunata!

La frase a doppio senso di Thanat a Lupo: Stefano De Martino un po’ imbarazzato

Stefano De Martino ha chiesto un parere a Lupo, in merito alla possibile Regione Fortunata, che secondo lui poteva essere la Basilicata o il Trentino. Thanat, invece, ha fatto una battuta a doppio senso, che ha scatenato le risate in studio. ”Appoggio la sua teoria. La appoggio… la sua teoria. Potrebbe essere il Trentino. Glielo appoggio”. Con quest’ultima frase, De Martino è parso un pochino imbarazzato ed ha chiesto al pubblico se secondo loro avesse delle responsabilità a riguardo.