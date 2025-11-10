Affari tuoi, Charlotte e Antonio, la promessa che si sono fatti e la vincita finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partita ricca di emozioni quella di Charlotte, concorrente lombarda di Affari Tuoi, che è riuscita a concludere la sua avventura con una vincita significativa. La serata non è stata affatto semplice: tra momenti di tensione e qualche scelta rischiosa, la protagonista ha dimostrato determinazione e sangue freddo. A sostenerla per tutta la puntata c’era il suo compagno Antonio, che con il suo entusiasmo ha contribuito a rendere l’atmosfera più leggera.

Affari tuoi, puntata del 10 novembre 2025

Charlotte Noi, 28 anni, è un’avvocatessa penalista che vive a Bresso, alle porte di Milano. Anche Antonio, la sua dolce metà, esercita la professione forense ma proviene da Benevento. L’uomo, solare e brillante, ha subito conquistato la simpatia di Stefano De Martino con il suo modo di fare vivace e pieno di aneddoti divertenti.

La partita di Charlotte e Antonio: quanto hanno vinto

Nei primi sei tiri la concorrente è riuscita a difendere il podio, ottenendo una prima offerta di 36.000 euro da parte del “Dottore”. Fiduciosa nel proprio tabellone, Charlotte ha deciso di rifiutare la proposta e, su consiglio di Antonio, ha simbolicamente “distrutto” l’assegno.

Poco dopo è arrivata la proposta di cambiare pacco: Antonio ha insistito per tenere il numero 10, spiegando che per loro rappresentava i “fagioli portafortuna”. A quel punto, con tono ironico, Stefano ha osservato che la vera fortuna la portano le lenticchie. Nonostante tutto, Charlotte ha mantenuto il numero 10, salvo poi decidere di sostituirlo più avanti con il 2.

La coppia aveva promesso di non tornare a casa a mani vuote, non per un semplice desiderio economico, ma per poter trasformare questa esperienza in qualcosa di utile anche per gli altri. Charlotte non ha voluto rivelare i dettagli, ma il pubblico ha colto la sincerità delle sue parole.

Il gioco è arrivato alla fase finale con due possibili somme: 15.000 e 75.000 euro. L’ultima offerta del Dottore è stata un nuovo cambio, ma Charlotte e Antonio hanno deciso di fidarsi del loro numero 2. La scelta si è rivelata prudente ma fortunata: nel pacco c’erano 15.000 euro, una cifra che, pur non essendo la più alta, ha premiato la determinazione e l’intesa della coppia, regalando loro un ricordo pieno di emozione e complicità.