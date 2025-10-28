Affari tuoi, Angelica e il sogno 2 in 1: si ferma ad un passo dalla maxi vincita e accetta l’ultima offerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata molto complessa quella di Angelica Cristiano, l’Ispettore della Guardia di Finanza che da giorni domina la scena di Affari tuoi. Purtroppo, la donna è tornata a casa con un ricco assegno, ma con un’amara consapevolezza: quella di essere stata vicina a vincere uno dei tre montepremi più alti offerti dal game show condotto da Stefano De Martino. Una cifra che l’avrebbe senz’altro aiutata a coronare il suo famoso sogno “2 in 1”, che lei stessa ha raccontato nel corso della puntata.

Il sogno “2 in 1” di Angelica dal Molise

Angelica vive e lavora a Pescara, ma è molisana d’origine. Precisamente viene da Campobasso. Sua madre è ispettore della Polizia, mentre suo fratello è ispettore della Guardia di Finanza, proprio come lei. A casa è chiamata “la capitana” per via del suo carattere forte e predominante. Al suo fianco, nella puntata, c’era mamma Roberta, per la quale la concorrente prova una profonda gratitudine. Roberta ha cresciuto i figli da sola, e proprio per questo Angelica mirava a sbancare Affari tuoi per poter comprare una casa al mare, dove vivere insieme alla madre. Un sogno “2 in 1”, come lo ha definito la stessa Angelica.

Accetta l’ultima offerta ma poi scopre che poteva vincere 100 mila euro

Il primo pacco che la molisana ha avuto tra le mani era il numero 4, ma nel corso della puntata lo ha lasciato andare in favore dell’11. Anche quest’ultimo numero è stato poi sostituito con il 16. Tante le offerte ricevute. Si è partiti subito con una proposta maxi, pari a 38.000 euro. Per ben due volte il Dottore ha offerto la stessa cifra, per poi scendere a 15.000 e risalire a 20.000 euro. A fine partita, l’ispettore delle Fiamme Gialle si è ritrovata di fronte a due possibilità: vincere 100.000 euro oppure tornare a casa con appena 20 euro. In alternativa, poteva accettare l’ultima offerta di Pasquale, pari a 33.000 euro. La donna ha deciso di accettare l’assegno, ma pochi istanti dopo ha fatto un’amara scoperta: avrebbe potuto vincere 100.000 euro.