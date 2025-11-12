Affari Tuoi, Angela vuole andare fino in fondo, ma poi si blocca e fa i conti con la realtà: dedica a nonna Silvana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata la simpatica ma sfortunata partita di Guglielmo, il 12 novembre Affari Tuoi ha visto protagonista Angela, concorrente proveniente dalla Valle d’Aosta. La sua partita è iniziata in modo difficile, ma con tenacia è riuscita a risalire la china, arrivando a un passo da una possibile vincita da 100.000 euro. Una scelta inaspettata ha cambiato il corso del gioco, lasciandole l’amaro in bocca come un vero e proprio colpo al cuore.

La puntata del 12 novembre 2025 di Affari Tuoi

Accanto ad Angela c’era la nonna Silvana, originaria di Avellino, una donna piena di energia e di fascino, tanto da essere soprannominata affettuosamente “Sophia Loren” per il suo stile elegante e la sua vivacità. Angela, invece, vive ad Aosta e gestisce un negozio di abbigliamento femminile. È mamma di due bambini, Victoria di tre anni e Lapo di uno, e ha un legame profondo con la nonna, che considera come una seconda madre, poiché i suoi genitori sono separati. “Ho vissuto molto con lei”, ha raccontato, emozionando il pubblico e la stessa Silvana.

La partita di Angela inizia male ma poi…

Dalla ruota, Angela ha scelto il pacco numero 8. La partenza non è stata delle migliori: i primi tiri si sono rivelati sfortunati e non è riuscita nemmeno a conquistare il jackpot da 5.000 euro. Dopo una prima offerta modesta, il “Dottore” le ha proposto di cambiare pacco, ma la concorrente ha preferito proseguire, nonostante un tabellone ancora pieno di pacchi blu. Subito dopo ha dovuto affrontare ben sei tiri consecutivi, che hanno messo a dura prova la sua calma.

A un certo punto Angela ha deciso di prendere il numero 4, in ricordo del nonno Mario, a cui era molto legata. Da quel momento la situazione è migliorata e il “Dottore” le ha presentato un assegno da 14.000 euro. Fidandosi del suo istinto, Angela ha rifiutato la somma, convinta che nel suo pacco ci fossero i 100.000 euro. Il suo sogno, infatti, è quello di acquistare una casa per la sua famiglia, e quella cifra avrebbe potuto aiutarla a realizzarlo.

Accetta l’offerta del Dottore pur volendo rischiare: la dedica a nonna Silvana

Poco dopo è arrivata un’altra proposta, 21.000 euro, ma anche in questo caso Angela ha deciso di andare avanti. “Vivo di adrenalina”, ha dichiarato sorridendo, prima di aprire il pacco numero 8, quello che aveva lasciato in precedenza. All’interno c’erano 15.000 euro, e la partita è così proseguita fino all’ultimo con due possibilità: 5 euro (più un biglietto della Lotteria Italia) oppure 100.000 euro.

L’ultima offerta del “Dottore” è stata di 33.000 euro. Angela, pur con esitazione, ha scelto di accettarla, anche se avrebbe voluto rischiare fino alla fine. La decisione si è rivelata sfortunata: nel suo pacco c’erano davvero i 100.000 euro. Un epilogo amaro per la valdostana, che però ha lasciato il programma con il sorriso e con un momento molto toccante: la dedica alla nonna Silvana. “Averti qui è un dono”, le ha detto commossa, conquistando il cuore di tutto il pubblico.