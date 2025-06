Affari tuoi, Andrea da Bologna accetta l’offerta del Dottore e svela un retroscena con la concorrente piemontese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata l’avventura delle sorelle Francesca e Giorgia, ad Affari tuoi è arrivato il turno di Andrea dell’Emilia Romagna. Ormai abituati a vederlo in tv, insieme a Stefano De Martino, dal 25 giugno 2025 i telespettatori del game show lo hanno salutato per sempre. La sua partita è stata intensa. Il ragazzo è stato abile ad arrivare al cuore degli spettatori, spendendo parole di stima per suo papà e uscendo di scena con la standing ovation.

Affari tuoi, puntata del 25 giugno 2025: chi è Andrea

Capita una volta soltanto nella vita, di prendere parte ad Affari tuoi. E così, dopo 26 giornate di paziente attesa, per Andrea è arrivato il momento di tentare la sorte nel gioco dei pacchi più famoso d’Italia. Viene da Bologna, ha 34 anni e si occupa di parafulmini. Con lui c’era il papà Renzo, attualmente in pensione. Ha una sorella che vive a Londra, e circa una quarantina di giorni la raggiunge per darle una mano con i due bambini. Gioca anche a football americano, infatti ha un fisico piuttosto atletico.

Cosa è successo tra Andrea e la concorrente piemontese

Il frizzante Andrea ha regalato divertimento con la sua simpatia. C’è stato anche un siparietto tra lui e un’altra pacchista del Piemonte. I due si sono incontrati per la prima volta in treno. Lei lo ha subito riconosciuto e la faccenda ha mandato in visibilio il ragazzo. ‘Mi sono sentito Brad Pitt’, ha scherzato Andrea. ‘Ho smorzato subito il suo entusiasmo dicendogli Piacere, new entry del Piemonte’, ha ribattuto la concorrente piemontese.

Cambi accettati e offerte rifiutate

L’avventura di Andrea è iniziata trovando il pacco con i 300.000 euro. All’inizio aveva il 13 tra le mani, ma non appena il Dottore ha proposto il Cambio, il concorrente è andato a prendersi dapprima il 12 e dopo il 20. Sono state, invece, rifiutate le offerte da 22.000 e da 26.000 euro.

Come è finita l’avventura di Andrea ad Affari tuoi: ‘lo preferirei a tutti quei soldi…’

Una volta rimasto con tre pacchi rossi e uno blu, Andrea ha deciso di capitolare e accettare i 30.000 euro di assegno. Poco prima ha commosso gli spettatori con le parole di stima verso suo padre: ‘Se potessi diventare metà dell’uomo che è lui lo preferirei a tutti quei soldi’.

Ed ha fatto bene ad accettare l’offerta, perché nel suo pacco aveva 5.000 euro. Standing ovation per Andrea, che fa rientro nella sua Emilia Romagna con un ricco souvenir.