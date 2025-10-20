[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AeroItalia: “Già venduti 1000 biglietti da Foggia, non ci aspettavamo così tanti”

In poche ore sono stati già venduti 1000 biglietti da Foggia per le tratte con Milano Malpensa e Torino.

Lo ha annunciato l’ad di AeroItalia Intrieri questa mattina.

“Crediamo che la Puglia sia la regione che ha più prospettive in termini di passeggeri nei prossimi 5 anni e siamo contenti di partire da Foggia. Non ci aspettavamo di vendere già così tanti biglietti” ha dichiarato nella presentazione.

Il vicepresidente pugliese Raffaele Piemontese, invece, ha annunciato un piano di circa 50 milioni di euro per la struttura del Gino Lisa.