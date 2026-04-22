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Addio alla banconota da 500 euro

La Banca Centrale Europea si appresta a definire il design delle nuove banconote in euro, destinate a rappresentare la moneta unica nei prossimi anni. Si tratta di sei tagli: €5, €10, €20, €50, €100 e €200.

In questa nuova serie non c’è la 500€: il biglietto viola non farà parte della cosiddetta “serie tre”, che declinerà i temi “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

La stampa di queste banconote si è fermata definitivamente nel 2019.

Chi possiede ancora banconote da 500 euro non deve fare nulla di urgente, visto che conservano pieno valore legale e possono essere spese normalmente o depositate in banca, che provvederà a convertirle. Resteranno valide a tempo indeterminato.