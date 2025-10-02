Acquedotto Pugliese: “Possibili disagi a Monte Sant’Angelo”
Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG)
Bari, 2 ottobre 2025 – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I lavori riguardano la realizzazione di interventi tesi all’efficientamento delle reti idriche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 6 e 7 ottobre 2025 nell’intero abitato di Monte Sant’Angelo.
La sospensione avrà la durata di 13 ore, a partire dalle ore 17:00 del 6 ottobre 2025, con ripristino alle ore 06:00 del giorno successivo.
Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Per informazioni:
- numero verde 800.735.735
- www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
- X, account @AcquedottoP
Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.