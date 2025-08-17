Acquedotto Pugliese: “dispiacere per i disagi ai turisti e residenti di Monte Sant’Angelo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo (FG) aggiornamento: potenziata la distribuzione alternativa con autobotti per le restrizioni in corso.

Bari, 17 agosto 2025 – Proseguono senza sosta i lavori per la riparazione della condotta che alimenta il comune di Monte sant’Angelo. Acquedotto Pugliese esprime dispiacere per i disagi ai turisti e residenti e ringrazia l’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione in queste ore difficili. L’azienda conferma l’impegno massimo di uomini e mezzi per la soluzione delle problematiche in corso e per alleviare i disagi alla popolazione, ha assicurato due ulteriori autobotti messe a disposizione della Amministrazione comunale, che si aggiungono alle due già operanti sul territorio.

Acquedotto Pugliese ricorda che è stato previsto un intervento di 16 milioni di euro, per il quale è già in corso la procedura di gara, finalizzato alla realizzazione della nuova premente che collegherà l’impianto di sollevamento idrico di Manfredonia con il serbatoio a servizio dell’abitato di Monte Sant’Angelo.

Inoltre sono già pianificati i lavori per il potenziamento del serbatoio di Monte Sant’Angelo, previsto nel progetto sull’impianto di sollevamento idrico di Manfredonia – Scaloria, finanziato dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.

Fino alla fine dei lavori in corso, disagi potranno essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.