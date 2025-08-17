[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Acquedotto, ancora una rottura a Monte Sant’Angelo

Riduzione della pressione a Monte Sant’Angelo (FG)

Bari, 17 agosto 2025 – A causa di una rottura della condotta di alimentazione del comune di Monte Sant’Angelo, sono in corso restrizioni all’erogazione idrica. Tali manovre sono finalizzate a preservare le condizioni minime di servizio del serbatoio per evitare il suo completo svuotamento e quindi maggiori disagi.

I tecnici intervenuti prontamente lavoreranno ininterrottamente fino al regolare rispristino della funzionalità della condotta. Al momento non è possibile prevedere il tempo di completamento dei lavori.

I disagi potranno essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per limitarli Acquedotto Pugliese ha disposto – d’intesa con l’Amministrazione comunale – lafornitura integrativa di acqua tramite autobotti che saranno dislocate in piazza Giovanni Paolo II e piazza Ciro Angelillis, permanendo in tali postazioni sino al regolare ripristino.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.