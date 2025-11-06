Spettacolo Italia

Achille Lauro: “Ecco come gestisco la mia vita. Niente spesa e benzina”

Achille Lauro svela come gestisce la sua vita quotidiana, distinguendosi dai classici volti noti che spesso vengono paparazzati.

Fabrizio Della Corte6 Novembre 2025
Achille Lauro svela come gestisce la sua vita quotidiana, distinguendosi dai classici volti noti che spesso vengono paparazzati mentre fanno la spesa o si dedicano allo shopping. In un’intervista su Radio Kiss Kiss, il cantante ha spiegato che, attualmente, non si occupa personalmente di molte faccende domestiche, come la spesa o il rifornimento di benzina. “La spesa non la faccio io e nemmeno la benzina”, ha affermato, aggiungendo che in passato, da comune mortale, si occupava di rifare il letto, anche se “male”.

Achille Lauro sulla scelta dei vestiti

Lauro ha anche rivelato di non essere coinvolto nella scelta dei vestiti o nel fare la fila alle poste, preferendo delegare queste attività a personale di fiducia. Ha sottolineato, però, l’importanza di gestire personalmente il proprio account Instagram, ritenendolo fondamentale per mantenere un rapporto autentico con il pubblico. “Se scrivi un pensiero, è un mio pensiero” ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di controllo e attenzione ai dettagli.

