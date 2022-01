Accoltella per sbaglio un altro uomo, 50enne confessa: “Mio figlio disabile per colpa sua”

Puglia: un uomo ha accoltellato per errore un uomo che riteneva responsabile della disabilità del figlio che, secondo lui, era stata causata da un infermiere dell’ospedale di Trani il quale, durante l’esame dell’amniocentesi sulla moglie incinta, dieci anni fa, aveva iniettato un farmaco sperimentale.



Per quasi 10 anni un contadino 50enne di Andria, ma residente da tempo con la famiglia a Canosa di Puglia, avrebbe cercato quell’infermiere e, credendo averlo trovato, lo avrebbe accoltellato. Sbagliando però persona e aggredendo un agricoltore che ora è in pericolo dì vita