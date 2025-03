[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aboubakar Soumahoro sorpreso in auto senza assicurazione: il servizio di Striscia

L’onorevole Aboubakar Soumahoro è stato immortalato dalle telecamere di Striscia la notizia mentre circola per le strade di Roma a bordo di un’auto con l’assicurazione scaduta. Dopo aver ricevuto una segnalazione sul deputato che si reca puntualmente a Palazzo Montecitorio con l’auto personale, la cui copertura assicurativa risulterebbe scaduta il 14 febbraio, ieri nel tardo pomeriggio l’inviato Moreno Morello lo ha intercettato fuori dal parcheggio della Camera dei Deputati per avvisarlo di questa grave violazione del codice della strada. Avvicinatosi al finestrino, l’inviato del tg satirico lo ha invitato a rinnovare la copertura assicurativa. Invece di rispondere Soumahoro è filato via, svoltando a destra, senza neppure mettere la freccia.

Striscia ha ottenuto comunque un risultato: dopo l’intervento del tg satirico, infatti, l’onorevole ha immediatamente regolarizzato la sua posizione.

IL SERVIZIO