Aboubakar Soumahoro sconfitto, ma eletto grazie al proporzionale

Il sindacalista ha perso la sfida con Daniela Dondi nel collegio uninominale di Modena ma ha ottenuto il seggio con la lista plurinominale in Lombardia.

“Il nostro comune sogno approda in Parlamento! Noi, Ora. Grazie di cuore”, ha scritto su Twitter Soumahoro.

Di origine ivoriana, Aboubakar Soumahoro è giunto in Italia nel 1999; laureato in sociologia all’Università Federico II di Napoli, è noto per le sue battaglie a favore dei braccianti e contro lo sfruttamento e il caporalato. Nel 2020, lasciata l’USB dopo vent’anni di militanza, ha fondato la Lega Braccianti e aperto nel ghetto di Rignano Garganico, nel Foggiano, la prima “Casa dei diritti e della dignità Giuseppe Di Vittorio”, luogo di aggregazione e di cultura.