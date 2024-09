A Vieste si festeggia la fine dell’estate con “Capocanario”

Sabato 26 ottobre, la suggestiva cornice di Marina Piccola ospiterà la terza edizione del “Capocanario”, l’evento nato dalla collaborazione tra gli assessori Gaetano Desimio e Gaetano Paglialonga per celebrare la chiusura della stagione estiva e, soprattutto, per esprimere gratitudine verso i tanti lavoratori che, con dedizione e impegno, hanno contribuito a fare di Vieste una delle mete turistiche più apprezzate della Puglia.

Questo appuntamento si distingue per il forte legame con la comunità viestana, rievocando lo spirito delle antiche feste del “capocanale”, che segnavano la fine dei lavori nei campi e rappresentavano un momento di aggregazione e festa collettiva. Oggi, il “Capocanario” non è solo un evento di intrattenimento, ma un simbolo di riconoscimento per il lavoro svolto da chi, dietro le quinte, rende possibile l’accoglienza di migliaia di visitatori ogni anno.

Con ospiti illustri e artisti locali, l’edizione 2024 del “Capocanario” si propone come un’occasione unica per rinsaldare i legami della comunità, offrendo ai cittadini di Vieste una serata di spensieratezza e celebrazione. Questo evento, divenuto uno dei più attesi dai viestani, non è solo un momento di festa, ma un ringraziamento dell’amministrazione comunale a chi, con il proprio lavoro, ha reso Vieste una città così viva e accogliente.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, in modo che l’intera comunità possa partecipare e condividere insieme la gioia di questo momento speciale.