A Vieste il progetto ‘Amici animali’ nelle scuole

Per il quarto anno consecutivo, è in corso il Progetto denominato “AMICI ANIMALI” , voluto dal Dirigente scolastico, Pietro Loconte, e coordinato dall’ insegnante, Carolina Marchetti.

Negli ultimi anni parecchi istituti scolastici hanno affrontato il tema del randagismo attraverso campagne di sensibilizzazione, volte a mobilitare intere comunità nell’interesse dei nostri “amici animali”, continuamente vittime di abbandoni e maltrattamenti.

Il Comune di Vieste, si è adoperato sin da subito insieme alla Polizia Locale per limitare l’incremento di questo fenomeno, con la collaborazione dell’Asl FG e dei volontari del posto.

L’iniziativa, riservata alle classi della scuola primaria, si svolge con la presenza del Nucleo operativo Tutela Animali (NOTA) della Polizia Locale di Vieste, mediante il suo coordinatore, l’Ispettore Capo Danilo Forte, coadiuvato dall’Agente M. Antonietta Palatella.

Il progetto prevede una presentazione delle molteplici procedure da seguire in caso di ritrovamento di un animale, chiarisce gli obblighi di legge per possessori e detentori, ma soprattutto evidenzia l’importanza del rispetto come base per una sana convivenza “animale- uomo”.

La seconda parte, interamente dedicata alla gestione del randagismo, sottolinea l’importanza del microchip per poter risalire al proprietario dell’animale ed evitare il susseguirsi di comportamenti sbagliati e la loro reiterazione.

Naturalmente c’è spazio per le molteplici domande rivolte ai relatori da parte dei bambini, sempre più spesso accompagnati dagli adulti nella conoscenza e nello sviluppo delle proprie attitudini, molte delle quali propense verso il mondo animale, presente sin dalle prime fasi della crescita, attraverso storie animate o favole raccontate.

Ad oggi la crescita scolastica degli alunni è supportata da iniziative come questa, basate sull’esperienza pratica di chi, ogni giorno, si confronta con una realtà diversa e con problematiche delicate come il benessere animale, compresa la fauna selvatica. Tutto ciò è fondamentale per accrescere la sensibilità di grandi e piccini, a partire dalle prime fasi scolastiche.

Un ringraziamento particolare al Comandante della Polizia Locale di Vieste, Commissario Capo Avv. Caterina Ciuffreda, per la disponibilità dimostrata nella realizzazione di questo progetto e l’impegno profuso per la sua concretizzazione.