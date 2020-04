A San Marco in Lamis la devozione per la Madonna non si contiene per il Covid; il Sindaco Merla: “Quando la gente ha sentito lo “Stabat Mater” si è riversata in strada”

“Era un momento di preghiera non organizzato da me e dall’Amministrazione comunale, ma da Don Matteo. Sono stato invitato ad un momento intimo e simbolico di preghiera ed istituzionalmente, rappresentando la comunità, non potevo sottrarmi. Quando la gente ha sentito lo “Stabat Mater” si è riversata in strada. Quando ci siamo accorti dell’incresciosa situazione che ci circondava, abbiamo velocizzato il più possibile la cerimonia, ma non è bastato. Sono affranto e costernato. Non c’erano Forze dell’Ordine a presidio”. Dichiara a ilsipontino.net Michele Merla sindaco di San Marco in Lamis

Pubblicato da www.sanmarcoinlamis.eu su Venerdì 10 aprile 2020