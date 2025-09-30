Monte Sant'Angelo

A Monte Sant’Angelo stasera c’è Noemi

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 16:30 | RSSA Villa Santa Maria di Pulsano

ore 17:30 | Casa di Riposo San Michele Arcangelo
La Festa del Cuore – visita nelle strutture sociosanitarie della Città.

ore 17:30 | Monumento
La Festa delle Meraviglie – spettacolo per bambini con laboratori
creativi, mascotte, truccabimbi, palloncini modellabili e tante
sorprese…

ore 20:45 | Zona Castello
“SPETTACOLO PIROTECNICO” a cura della ditta “Nuova Pirodaunia”.

ore 21:30 | Piazza Duca d’Aosta
Intervento “Centro Antiviolenza Ambito di Manfredonia – Rinascita
Donna”.

ore 22:00 | Piazza Giovanni Paolo II (ex Piazza Vischi)
Concerto di NOEMI in “Nostalgia summer tour”

