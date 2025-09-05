A Monte Sant’Angelo il primo microchip day

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MONTE SANT’ANGELO MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE PRIMO MICROCHIP DAY

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Monte Sant’Angelo, insieme ad Azienda Sanitaria Locale Foggia e LNDC Animal Protection, nell’ambito del progetto “Zero Cani in Canile”, organizza il CHIP DAY: una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani. L’appuntamento è per mercoledì 10 settembre alle ore 16 presso Palazzo di Città. Sarà presente un educatore cinofilo.

“Questa iniziativa è un gesto concreto di civiltà e responsabilità. Microchippare i nostri amici a quattro zampe significa tutelarli, rafforzare il legame con loro e contribuire al benessere della comunità. Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità” – l’invito dell’Assessore all’ #AmbienteMSA, @Vittorio de Padova.

Perché microchippare?

_ È obbligo di legge: i proprietari di cani senza microchip, durante i controlli, saranno sanzionati.

_ Se il tuo cane si smarrisce, sarà più facile ritrovarlo.

_ Con il microchip, il tuo cane sarà inserito gratuitamente nell’anagrafe canina e potrà beneficiare di agevolazioni sulle spese veterinarie e sui medicinali, in base al reddito.

Info e contatti: 0884 566207 / 208 – email: info@montesantangelo.it