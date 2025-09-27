A Monte Sant’Angelo finanziato dalla Regione il potenziamento dell’Info Point Turistico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FINANZIATO IL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’INFO POINT TURISTICO: MONTE SANT’ANGELO TRA I BENEFICIARI DEL BANDO REGIONALE

La Regione Puglia ha approvato e finanziato il progetto presentato dal Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito dell’avviso per il potenziamento e la qualificazione degli Info Point appartenenti alla rete regionale 2025.

Il progetto, dal titolo “La Città dei due Siti UNESCO a un weekend da te”, prevede aperture straordinarie dell’Info Point, attività di animazione on site e in prossimità, una programmazione dedicata alla promozione dei due siti UNESCO e dei prodotti turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici, insieme ad un piano di comunicazione integrato per valorizzare Monte Sant’Angelo come destinazione.

“Siamo orgogliosi che Monte Sant’Angelo sia tra i beneficiari di questo bando: rafforzeremo l’Info Point come cuore dell’accoglienza turistica e strumento di promozione del nostro territorio. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, questo traguardo assume un valore simbolico: turismo significa incontro, valorizzazione e futuro per le comunità” – il commento del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e dell’Assessora al #turismoMSA @Rosa Palomba.

L’Info Point è situato all’interno del Castello di Monte Sant’Angelo con apertura ordinaria garantita tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Oltre all’apertura ordinaria, dal 31 ottobre al 6 gennaio sarà potenziata l’apertura con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.00 nei giorni di sabato, domenica, ponti e festivi.

Diversi i progetti di promozione che saranno messi in campo per migliorare l’informazione e l’accoglienza turistica della Città dei due Siti UNESCO. “A breve forniremo tutti i dettagli e il calendario degli appuntamenti” – spiegano dagli uffici.