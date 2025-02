[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia una Tac mobile per la situazione di emergenza

📍Questa mattina, mentre la città si accingeva a dare il via al primo importante appuntamento del 71° Carnevale, presso l’Ospedale San Camillo giungeva dalla Polonia una TAC mobile messa a disposizione per far fronte alla situazione di emergenza che si era creata già da alcune settimane.

Non posso che ringraziare personalmente e a nome della nostra comunità il Vice Presidente e Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e il Direttore generale dell’ASL Foggia Antonio Nigri.

Non è semplice riuscire a rispondere con immediatezza alle emergenza, ma il loro impegno non è mancato e continuerà ad essere presente e attento per il nostro territorio.

La nostra amministrazione comunale, anche con la presenza di una commissione che vede coinvolte tutte le forze politiche, avrà un attenzione particolare al tema della Sanità e della salute pubblica.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca