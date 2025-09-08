A Manfredonia un corso gratuito in “informatica medica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SDL FORMAZIONE di Manfredonia apre le iscrizioni al nuovo corso IFTS – Tecniche di Informatica

Medica, un percorso post-diploma della durata di un anno che unisce formazione teorica, laboratori

pratici e stage in azienda. Si tratta di un’opportunità unica per i giovani diplomati pugliesi che vogliono

specializzarsi in un settore in continua crescita: l’integrazione tra tecnologia e sanità.

Un percorso formativo innovativo

Il corso, completamente gratuito e finanziato della Regione Puglia attraverso la “Programmazione

Regionale dell’Offerta formativa Sistema duale“, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR); prevede 800 ore complessive, di cui il 50% dedicate ad alternanza rafforzata in

aziende, cliniche e ospedali del territorio. Gli allievi potranno ottenere un Certificato di

Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS – IV livello EQF), riconosciuto a livello nazionale. L’accesso è

riservato a un massimo di 20 allievi residenti o domiciliati in Puglia, in possesso di diploma di scuola

secondaria superiore o diploma professionale coerente.

Competenze e materie di studio

Il Tecnico di Informatica Medica è una figura professionale che unisce competenze informatiche,

elettroniche e di telecomunicazione a solide basi nel settore socio-sanitario.

Gli studenti approfondiranno materie come sistemi informativi clinici, apparecchiature

biomediche, info-security, big data, telemedicina, simulazione tecnologica e realtà virtuale. Non

mancheranno moduli di comunicazione, privacy, marketing sanitario e inglese tecnico.

Sbocchi professionali

– ospedali e cliniche, nella gestione di sistemi informativi e apparecchiature mediche;

– aziende di software e dispositivi medici, nello sviluppo di app, software e soluzioni digitali

per la sanità;

– centri di ricerca e consulenza, con possibilità di intraprendere anche attività autonoma.

Partner di eccellenza

Per l’organizzazione del corso ci si avvarrà di partnership di alto livello: l’Università degli Studi di

Foggia, la Confesercenti di Foggia e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Toniolo” di

Manfredonia.

Le attività pratiche si svolgeranno presso aziende pubbliche e private, tra cui il Policlinico Riuniti di

Foggia, Sanitaservice, Tecnoworks e altre realtà del settore, con la possibilità di contratti di

apprendistato per i partecipanti più meritevoli.

Agevolazioni e benefits

Gli allievi iscritti riceveranno materiale didattico, tablet in dotazione, indennità di frequenza e rimborso

delle spese di viaggio documentate.

Per informazioni:

SDL FORMAZIONE SRL

Via Giuseppe di Vagno 2/F – MANFREDONIA

0884592940

Mail: info@sdlformazione.it

Instagram: sdl_scuoladiformazione