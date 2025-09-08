A Manfredonia un corso gratuito in “informatica medica”
SDL FORMAZIONE di Manfredonia apre le iscrizioni al nuovo corso IFTS – Tecniche di Informatica
Medica, un percorso post-diploma della durata di un anno che unisce formazione teorica, laboratori
pratici e stage in azienda. Si tratta di un’opportunità unica per i giovani diplomati pugliesi che vogliono
specializzarsi in un settore in continua crescita: l’integrazione tra tecnologia e sanità.
Un percorso formativo innovativo
Il corso, completamente gratuito e finanziato della Regione Puglia attraverso la “Programmazione
Regionale dell’Offerta formativa Sistema duale“, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR); prevede 800 ore complessive, di cui il 50% dedicate ad alternanza rafforzata in
aziende, cliniche e ospedali del territorio. Gli allievi potranno ottenere un Certificato di
Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS – IV livello EQF), riconosciuto a livello nazionale. L’accesso è
riservato a un massimo di 20 allievi residenti o domiciliati in Puglia, in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore o diploma professionale coerente.
Competenze e materie di studio
Il Tecnico di Informatica Medica è una figura professionale che unisce competenze informatiche,
elettroniche e di telecomunicazione a solide basi nel settore socio-sanitario.
Gli studenti approfondiranno materie come sistemi informativi clinici, apparecchiature
biomediche, info-security, big data, telemedicina, simulazione tecnologica e realtà virtuale. Non
mancheranno moduli di comunicazione, privacy, marketing sanitario e inglese tecnico.
Sbocchi professionali
– ospedali e cliniche, nella gestione di sistemi informativi e apparecchiature mediche;
– aziende di software e dispositivi medici, nello sviluppo di app, software e soluzioni digitali
per la sanità;
– centri di ricerca e consulenza, con possibilità di intraprendere anche attività autonoma.
Partner di eccellenza
Per l’organizzazione del corso ci si avvarrà di partnership di alto livello: l’Università degli Studi di
Foggia, la Confesercenti di Foggia e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Toniolo” di
Manfredonia.
Le attività pratiche si svolgeranno presso aziende pubbliche e private, tra cui il Policlinico Riuniti di
Foggia, Sanitaservice, Tecnoworks e altre realtà del settore, con la possibilità di contratti di
apprendistato per i partecipanti più meritevoli.
Agevolazioni e benefits
Gli allievi iscritti riceveranno materiale didattico, tablet in dotazione, indennità di frequenza e rimborso
delle spese di viaggio documentate.
Per informazioni:
SDL FORMAZIONE SRL
Via Giuseppe di Vagno 2/F – MANFREDONIA
0884592940
Mail: info@sdlformazione.it
Instagram: sdl_scuoladiformazione