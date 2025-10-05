[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ottobre Rosa a Manfredonia: Screening Gratuiti al Seno e Pap Test in Largo Diomede

Domenica mattina 12 ottobre, in occasione dell’Ottobre Rosa, arriveranno in Largo Diomede il Mammomobile e il Papmobile della ASL Foggia.

Dalle ore 9.00 alle 14.00 sarà possibile effettuare gratuitamente:

Lo screening mammario (per le donne dai 50 ai 69 anni, con prenotazione obbligatoria).

(per le donne dai 50 ai 69 anni, con prenotazione obbligatoria). Il Pap test per la prevenzione del cervicocarcinoma (per le donne dai 25 ai 64 anni).

L’Amministrazione comunale, insieme a me, ha sostenuto con convinzione questa giornata, resa possibile grazie alla collaborazione della ASL Foggia, della dr.ssa Elvira Sparacia e della dr.ssa Giuseppina Moffa, che ringrazio per l’impegno e la professionalità.

Ho voluto fortemente che questa iniziativa si svolgesse proprio ad ottobre, mese simbolo della prevenzione, e che coincidesse con la Camminata in Rosa organizzata dalla UISP, un appuntamento intenso e importante che ogni anno richiama tante donne e famiglie attorno a un messaggio di solidarietà.

Informazioni e Prenotazioni

Per informazioni sullo screening mammografico potete scrivere a segreteriascreening@aslfg.it o chiamare il numero verde 800 957 773 .

o chiamare il numero verde . Per prenotare, basta inquadrare il QR Code sulla locandina.

La prevenzione è un gesto di cura verso noi stesse e verso il nostro futuro.

Maria Teresa Valente