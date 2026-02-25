A Manfredonia “La responsabilità civile e penale per i commenti sui social network”
ROTARY CLUB MANFREDONIA
in collaborazione con
Liceo Galilei-Moro di Manfredonia
I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia
LA RESPONBALITA’ CIVILE E PENALE PER I COMMENTI SUI SOCIAL NETWORK
Il fenomeno degli haters
Un seminario giuridico dedicato agli studenti per comprendere i profili giuridici, etici e sociali della comunicazione online.
Viviamo in un’epoca in cui ogni parola scritta sui social può avere conseguenze reali.
Cosa si rischia con un commento offensivo?
Quali sono i limiti della libertà di espressione?
Come difendersi dagli haters?
A guidare la riflessione:
Dott. Michele Leonardo Cappetta
Vice Questore della Polizia di Stato – Dirigente del Commissariato PS di Manfredonia
Avv. Matteo Granatiero
Avvocato del Foro di Foggia – Docente IISS Toniolo
Avv. Claudia Foglia
Presidente Comitato Pari Opportunità – Ordine degli Avvocati di Foggia
Dott. Isp. Raffaele Mazzarino
Polizia Postale di Foggia
Modera: Ing. Raffaele Fatone, Presidente Rotary Club Manfredonia
Venerdì 27 febbraio 2026 – ore 9.30
Aula Magna Liceo Galilei-Moro
Sabato 28 febbraio 2026 – ore 9.30
IISS Toniolo di Manfredonia
Un’iniziativa per promuovere tra i giovani una cultura della responsabilità, del rispetto e della legalità anche nel mondo digitale.