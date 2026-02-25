Scuola

A Manfredonia “La responsabilità civile e penale per i commenti sui social network”

25 Febbraio 2026
ROTARY CLUB MANFREDONIA

in collaborazione con

🎓 Liceo Galilei-Moro di Manfredonia

🎓 I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia

📌 LA RESPONBALITA’ CIVILE E PENALE PER I COMMENTI SUI SOCIAL NETWORK

Il fenomeno degli haters

Un seminario giuridico dedicato agli studenti per comprendere i profili giuridici, etici e sociali della comunicazione online.

Viviamo in un’epoca in cui ogni parola scritta sui social può avere conseguenze reali.

Cosa si rischia con un commento offensivo?

Quali sono i limiti della libertà di espressione?

Come difendersi dagli haters?

A guidare la riflessione:

👮‍♂️ Dott. Michele Leonardo Cappetta

Vice Questore della Polizia di Stato – Dirigente del Commissariato PS di Manfredonia

⚖️ Avv. Matteo Granatiero

Avvocato del Foro di Foggia – Docente IISS Toniolo

⚖️ Avv. Claudia Foglia

Presidente Comitato Pari Opportunità – Ordine degli Avvocati di Foggia

👮‍♂️ Dott. Isp. Raffaele Mazzarino

Polizia Postale di Foggia

🎤 Modera: Ing. Raffaele Fatone, Presidente Rotary Club Manfredonia

📅 Venerdì 27 febbraio 2026 – ore 9.30

📍 Aula Magna Liceo Galilei-Moro

📅 Sabato 28 febbraio 2026 – ore 9.30

📍 IISS Toniolo di Manfredonia

Un’iniziativa per promuovere tra i giovani una cultura della responsabilità, del rispetto e della legalità anche nel mondo digitale.

