A Manfredonia la presentazione del libro ‘Il delitto della montagna’

Il delitto della montagna – Una nuova indagine di Gaetano Ravidà

Il nuovo romanzo di Chicca Maralfa

Ubik, Manfredonia (Corso Manfredi, 39), venerdì 24 maggio, ore 18,30.

L’autrice dialoga con il giornalista Gianni di Bari.

Il nuovo romanzo di Chicca Maralfa, “Il delitto della montagna” (Newton Compton editori) sarà presentato alla libreria di Ubik, di Manfredonia, mercoledì 24 marzo alle 18,30. L’autrice dialoga con il giornalista Gianni di Bari.

“Il delitto della montagna” è la nuova indagine del luogotenente barese Gaetano Ravidà, che comanda la stazione dei Carabinieri di Asiago, sull’altopiano vicentino, teatro delle più sanguinose battaglie della Grande Guerra. Un fondale storico sempre presente nella vicenda narrata, come nel precedente romanzo della scrittrice e giornalista barese, “Lo strano delitto delle sorelle Bedin” (2022).

L’investigatore dell’Arma questa volta è impegnato a risolvere un caso complicato che riguarda vari reati ambientali commessi in uno degli scenari naturalistici più belli d’Italia, tanto caro a Mario Rigoni Stern, antesignano ambientalista. Maralfa tributa il grande scrittore asiaghese, fra i più importanti del Novecento italiano, in vari passaggi del romanzo, anche attraverso l’immagine simbolica della pernice bianca.

Un paio di cave di marmo, dismesse da tempo, vengono utilizzate come deposito illegale, inquinando la falda acquifera sottostante che dà da bere a molti comuni della zona. Proprio fra quelle pareti di roccia, Ravidà e i suoi uomini trovano, oltre ai rifiuti pericolosi, il cadavere mummificato di un uomo. Mentre si cerca di risalire all’identità della vittima, altre due persone muoiono in circostanze misteriose e apparentemente scollegate tra loro, gettando la piccola comunità nello sgomento. Grazie alle testimonianze, incrociando varie fonti e indagando senza sosta, Ravidà e i suoi collaboratori cominciano a sospettare legami e connessioni tra le vittime e i pericolosi tentacoli della mala del Brenta.

Durante i giorni della merla, con un paesaggio da sogno ammantato di neve, il luogotenente e la sua squadra dovranno riuscire a superare la coltre di apparente calma e silenzio nel periodo più freddo dell’anno, per trovare in fretta la verità.

Chicca Maralfa è nata e vive a Bari. Giornalista professio­nista, è responsabile dell’ufficio stampa dell’Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari. Ha collaborato stabilmente per anni con la «Gazzetta del Mezzogiorno», scrivendo di cultura e di attualità, e con i periodici specializzati «Ciao 2001» e «Music». Per Antenna Sud e Rete4 (nella trasmissione di Alessandro Cecchi Paone, Giorno per giorno) si è oc­cupata di cronaca bianca e nera. Ha esor­dito nella narrativa nel 2018 con la com­media nera Festa al trullo, e nel 2021 ha pubblicato il suo primo giallo, Il segreto di Mr Willer, finalista a vari premi letterari. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Lo strano delitto delle sorelle Bedin.

Il delitto della montagna – Una nuova indagine di Gaetano Ravidà

Nuova Narrativa Newton

Giallo Italia

Pagine: 288

Prezzo: € 12,90