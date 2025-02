[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Foggia il premio letterario “I fiori blu”. Prime candidature

In arrivo a Foggia, per la prima puntata di presentazione di candidature del Premio ‘I fiori blu’ 2025, Giordano Bruno Guerri e Saliha Sultan.



Mentre già è aperta la possibilità di esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale www.premioifioirblu.com, si parte venerdì 21 febbraio ( dalle ore 17.45), nella magnifica Sala Fedora con le puntate degli incontri con autori e autrici.

Ecco i due primi protagonisti che saranno intervistati da Daniele Stasi docente di Storia delle Dottrine politiche e Antonio Gigante coordinatore Gruppo di lettura ‘I fiori blu’.



Saliha Sultan, nata in Afghanistan nel 1988, scrittrice d’esordio che vive in Italia da vent’anni ma non ha mai dimenticato il suo Paese e ha deciso di scrivere la sua storia non accettando l’imposizione del silenzio, con il suo romanzo “La bambina di Kabul” edito da Piemme: Quando i talebani tornano al potere nell’agosto del 2021, Salihavive in Italia da molti anni. È nata e cresciuta nel nord dell’Afghanistan sotto il regime dei mujaheddin. La restaurazione del regime, oggi come ieri, rappresenta un’enorme minaccia per i diritti delle donne e comporta la chiusura immediata delle scuole: una condanna nei confronti delle bambine e delle ragazze del Paese, a cui viene tolta la possibilità di istruirsi e costruire un futuro libero.



Mentre osserva il ritorno di un governo oppressivo, l’autrice decide di rompere il silenzio e raccontare la sua esperienza. Un percorso difficile, a cavallo tra l’Afghanistan, una terra di continue e feroci lotte, e l’Italia, là dove da straniera, da esclusa, ha dovuto lottare per non perdere un’identità. Ripercorrendo l’intensa esperienza della sua vita, costruisce un dolce e appassionato canto di libertà, un’esortazione a non abbassare mai la testa.



Giordano Bruno Guerri che ha diretto «Storia illustrata», «Chorus» e «L’Indipendente» ed è stato direttore

editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, autore e conduttore di trasmissioni televisive ed è presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, con il suo saggio: “Benito. Storia di un italiano” edito da Rizzoli.

Uno degli storici più acuti e attenti, ricostruisce in un volume illustrato la biografia soprattutto dell’uomo Mussolini.



Dall’infanzia in Romagna agli esordi socialisti e rivoluzionari, dalla fondazione dei Fasci fino alla dittatura e al tragico epilogo nazionale, in queste pagine si trova la «storia di un italiano» che degli italiani non aveva una grande opinione e che sugli italiani esercitò una fascinazione spesso violenta e subdola ma anche sincera e autentica.



Scandagliando le ricerche storiche degli ultimi ottant’anni, Guerri offre ai lettori un ritratto mai agiografico del «fondatore e affondatore dell’Impero»; ne restituisce i contorni anche intimi e privati, riesce a proporne una radiografia politica che illumina la solitudine del Capo e la sua tendenza all’improvvisazione e a disattendere i suoi stessi principi. Un tratto distintivo e inesplorato del Ventennio: «Gli italiani erano mussoliniani, non fascisti, perché in lui si volevano identificare, in un superuomo che chiamavano familiarmente “Benito”».



Nelle stesse giornate di presentazione alla giuria del pubblico della città di Foggia, autori e autrici saranno ospiti di otto istituti scolastici superiori e di due dipartimenti universitari, per dialogare con classi (e corsi) di studenti e studentesse. L’incontro rientra nelle opportunità del progetto ‘Booktrailerinblu’ ideato dalla docente Eleonora Benvenuto, realizzato per promuovere la gioia della lettura e lo stimolo della creatività di ogni giovane che non solo potrà votare sul sito il suo candidato preferito, ma potrà mettersi in gioco con entusiasmo. Il miglior video tra dieci dedicati a ciascun volume in concorso sarà premiato il prossimo 9 ottobre, presso il Teatro Giordano, in

occasione dell’evento conclusivo della VI edizione del Premio



“L’amministrazione comunale e il Teatro U .Giordano” – ha detto Alice Amatore, assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi – “saranno lieti di accogliere narratori, scrittori, giornalisti, saggisti, autori di fama nazionale ed internazionale, studenti e studentesse, di essere parte attiva in un’importante opportunità di crescita per la comunità, attraverso una rete virtuosa di anime, persone, istituzioni, mondi che dialogano in modo costruttivo e partecipativo, grazie alla felice intuizione del Premio “I fiori blu”.



Sostengono il Premio “I fiori blu”: Regione Puglia, Provincia, Comune, Università di Foggia, Fondazione Monti Uniti, Gruppo Telesforo, Gami Impianti, Margherita s.r.l, M.C.P.e anche altri illuminati imprenditori e

professionisti del territorio: Mercati di Città, Banca Popolare Pugliese, Green to Green s.a.r.l., Elda Cantine, Studio Buccarella-Carozzo, Laser s.r.l., Ubik libreria.