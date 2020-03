A Foggia già pronti 230 pacchi con alimenti per aiutare le famiglia

Il Sindaco di Foggia Landella:

Ringrazio tutti i volontari che anche oggi sono impegnati per preparare i pacchi che nei prossimi giorni verranno consegnati a domicilio.

Gli uffici competenti sono a lavoro per definire quali saranno i criteri per l’individuazione delle famiglie in stato di necessità a cui destinare i generi alimentari finora raccolti. Nei prossimi giorni vi daremo informazioni utili sulle modalità di distribuzione degli aiuti.

In questa prima fase possiamo dire con orgoglio che in base ai pacchi donati si potrà dare sostegno a 230 famiglie.

La raccolta degli aiuti non si ferma e da domani sarà attivo un conto corrente dedicato alle persone in difficoltà, perché in tanti in queste ore ci stanno chiedendo di poter offrire il proprio contributo al fine dell’acquisto di viveri. Il cuore dei Foggiani sarà ancora una volta di grande aiuto. GRAZIE FOGGIA