A Foggia avvocati, commercialisti e notai insieme per studiare il trust

Evento formativo su uno strumento che permette di proteggere il patrimonio familiare

Incontro venerdì 10 ottobre, nella struttura Formedil di via Napoli, dalle ore 15 alle 19

FOGGIA – Per la prima volta, a Foggia, si svolgerà un evento formativo accreditato per avvocati, commercialisti e notai. La Camera Civile di Foggia, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti, l’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Foggia e Lucera, ha organizzato una giornata di formazione su “Il trust tra tutela patrimoniale e relazioni familiari: profili giuridici, fiscali e notarili”. L’evento si svolgerà venerdì 10 ottobre, dalle ore 15 alle 19, nella struttura Formedil, in via Napoli km. 2.800. L’incontro si propone di offrire una visione interdisciplinare sullo strumento del trust, analizzandone l’utilizzo concreto nei contesti di pianificazione patrimoniale, gestione dei passaggi generazionali e regolazione dei rapporti familiari. Due panel tematici, moderati rispettivamente dagli avvocati Fabio Filograsso e Nicola Cintoli, guideranno i partecipanti in un confronto pratico e aggiornato su uno strumento ormai centrale nel diritto privato.

COS’È IL TRUST. Il trust familiare è uno strumento giuridico flessibile che permette di separare e proteggere il patrimonio destinandolo a soddisfare i bisogni dei familiari, garantendo al contempo efficacia nella pianificazione successoria e la tutela dei membri più vulnerabili della famiglia, come minori o persone con handicap. A differenza di altri strumenti, il trust offre maggiore protezione da aggressioni esterne e una gestione più indipendente, potendo essere istituito per qualsiasi tipo di nucleo familiare e per diversi scopi, dal semplice mantenimento al passaggio generazionale di un’azienda.

IL PROGRAMMA. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dei presidenti della Camera Civile, dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Commercialisti e del Consiglio Notarile di Foggia. A seguire, gli interventi e le relazioni dell’avvocato Dario Latrofa, del notaio Antonio Stango, del commercialista Pietro Damiano Di Bello e, infine, dell’avvocato Massimiliano Arena. Saranno trattati argomenti e questioni specifiche, approfondendo la struttura, i vantaggi e le finalità del trust come strumento flessibile di protezione patrimoniale. Saranno analizzati il punto di vista del notariato sul trust e gli altri strumenti per la tutela del patrimonio familiare. Il trust, inoltre, sarà valutato anche dal punto di vista della pianificazione fiscale, con regole, vantaggi e criticità. Infine, si discuterà del trust nei rapporti personali: accordi prematrimoniali, convivenza e separazione.