[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A 4 Ristoranti trionfa Cerignola, Riccardi: “Rosario Di Donna riscatta un territorio”

Il mio amico Rosario Di Donna ha vinto. Ha vinto a 4 Ristoranti, il celebre programma di Alessandro Borghese, ma soprattutto ha vinto una sfida più grande: quella di dimostrare che Cerignola non è solo ciò che dicono i titoli dei giornali.

Rosario, ristoratore di cuore e visione, ha portato in tavola la sua terra, senza fronzoli, senza maschere, ma con quella dignità che nasce da chi lavora ogni giorno, con le mani e con l’anima. Ha saputo raccontare la nostra identità più autentica: quella delle campagne, delle cucine popolari, delle ricette che si tramandano sottovoce, dei prodotti veri che non chiedono di essere reinventati, ma semplicemente rispettati.

La sua vittoria arriva in un momento in cui troppo spesso Cerignola è ridotta a un’etichetta criminale: furti d’auto, cronaca nera, stereotipi. Ma Cerignola è anche e soprattutto questo: talento, ostinazione, eccellenza. È gente come Rosario, che non ha mai smesso di credere nel potere del lavoro pulito, della cucina come cultura, della ristorazione come atto di amore verso il territorio.

Con la sua presenza schietta e il suo ristorante sincero, Rosario ha smascherato il pregiudizio e ha offerto al grande pubblico un’immagine diversa della sua città. Un’immagine che non nasconde le ferite, ma che non accetta di esserne prigioniera.

Oggi brindiamo a lui, certo. Ma brindiamo anche a Cerignola. Quella che resiste, quella che lavora, quella che sogna. Quella che, finalmente, si racconta da sé.

di Angelo Riccardi