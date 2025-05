[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

50 anni di autonomia di Zapponeta: logo ufficiale ed eventi

Vi presento in anteprima il logo ufficiale del 50° anniversario del Comune di Zapponeta, che ci accompagnerà per tutto l’anno, in ogni evento ed iniziativa.

Realizzeremo gadget celebrativi per rendere omaggio a una storia fatta di amore, passione, coraggio, identità, impegno e orgoglio.

Sarà un anno speciale, da vivere intensamente insieme: Zapponeta si vestirà a festa per celebrare questo traguardo storico con l’intera comunità.

Lo ha annunciato il sindaco Riontino