5 Consigli per preparare una maratona

Non è un sogno da poco quello di correre una maratona, tantissime sono le persone che decidono sempre di più di avventurarsi in questa bellissima avventura. Di certo una esperienza fuori dal comune che costa anche molta fatica.

Proprio per questo motivo, non è possibile affrontarla a cuor leggero, prima di mettersi in marcia, è sempre bene avere in testa l’obiettivo da raggiungere, certamente, ma anche il metodo migliore per poterlo affrontare senza correre dei rischi e senza preoccuparsi di farsi male.

Entriamo dunque nel dettaglio della questione e scopriamo quali sono, alcuni piccoli accorgimenti, che è sempre bene tenere in mente. Solo cosi, si potrà con certezza affermare di essere dei maratoneti di un certo livello.

Correre una maratona al meglio è possibile: non dimenticare questi 5 consigli

Quindi, per essere certi di arrivare dritti all’obiettivo senza preoccupazioni o spaventi improvvisi, è importante avere sempre in mente 5 consigli utili che vi aiuteranno:

Non metterci troppa fretta

Si comincia con il primo punto, quello forse più importante, non pensare mai di fare le cose con la fretta, ma prendersi il proprio tempo e il proprio spazio cosi da essere certi di raggiungere il proprio obiettivo.

Nel caso in cui ci si trovasse ad avere superato la fase del principiante, il consiglio di Purosangue Training è quello di farsi seguire da un allenatore, mentre in caso contrario, se vi trovaste per la prima volta davanti a questo percorso, ricordarsi sempre di iniziare ad allenarsi solo nel momento in cui foste davvero pronti.

Infine, tenere sempre conto dei tempi dello stretching, lo si deve sempre fare prima e dopo la corsa per evitare di andare incontro ad infortuni.

Iniziare sempre con una camminata

Nella fase iniziale del percorso è sempre il caso di dedicarsi ad una camminata, per poi spostarsi alle 4 volte a settimana e infine, giunti ad una certa regolarità, aggiungere anche qualche allenamento in più. Ad esempio, esercizio in palestra o magari in giorno di corsa lunga o di riscaldamento.

Inseguito, portare avanti questo percorso per almeno 3 mesi e nel tempo cercare anche di allungare la distanza e aumentare la resistenza.

Scarpe da camminata

Importantissimo avere sempre delle scarpe giuste per il percorso, i corridori infatti prediligono sempre confort e stabilità, per questo motivo la scelta della scarpa è sempre diverso da persona a persona.

Ad esempio, mai cambiare scarpe di gara, nel caso in cui fino a questo momento si fossero utilizzate quelle ammortizzate. Discorso diverso per chi invece è un atleta veloce, in questo caso è consigliabile scegliere qualcosa di intermedio e tecnico oppure una scarpa sempre ammortizzata e confortevole

Infine, mai dimenticare di non mettersi ai piedi una scarpa nuova, ma sempre una provata prima e ricordarsi di fare sempre il doppio nodo ai lacci per evitare di cadere.

Attenzione all’alimentazione

Non dimenticarsi mai di mangiare prima della corsa ma con delle attenzioni in particolare: nei giorni prima della gara è sempre consigliabile aumentare il consumo di carboidrati senza però esagerare. Poi nel corso della maratona, il consiglio è quello di fare uso di gel isotonici o anche barrette energetiche da prendere a intervalli regolari, magari ogni 30-4o minuti.

Recupero post maratona

Infine, mai dimenticare il giusto riposo una volta finita la gara. Dopo avere tagliato il traguardo, tanto per cominciare evitare di fermarsi di colpo, cercare di rallentare in modo graduale, continuando a camminare.

Ancora, bere tanta acqua cosi da potere facilitare il recupero e nell’attesa di mangiare: il consiglio è quello di cercare della frutta fresca.

Per quello che invece concerne il recupero fisico, è possibile valutare di far riprendere i muscoli con ghiaccio o acqua fredda, indossando calze o pantaloncini a compressione. Metodo efficace per limitare il gonfiore e favorire il drenaggio dei liquidi.