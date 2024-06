5 cocktail iconici per ogni stagione

La scelta del cocktail giusto da prendere è influenzata da diversi fattori, uno tra questi è la stagione dell’anno in cui ci si trova.

Bere un Mojito in estate fa tutto un altro effetto che berlo in inverno, e occorre saper scegliere bene i propri drink per gustarseli al meglio. Gli aromi dei cocktail più amati restituiscono determinate sensazioni ed emozioni che molto spesso rimandano a periodi temporali ben definiti. I sapori più fruttati sono perfetti per la primavera, mentre quelli più caldi vanno gustati in una gelida serata di dicembre.

Dopo aver letto questa guida, non ti troverai più in difficoltà una volta arrivata davanti al bancone, e saprai sempre cosa ordinare.

Una rondine non fa primavera, ma un Pimm’s Cup sì!

La primavera è la stagione in cui la natura si risveglia e riprende a donarci i suoi meravigliosi frutti. Il sole ritorna a essere caldo e travolgente e giornate di pioggia si mescolano a giornate di meravigliosa serenità.

Il dolce volteggiare del polline e il leggero che ti scuote i vestiti è tutto ciò che ci vuole per catapultarti in un mondo fatato. O meglio, quasi tutto. Perché non è primavera senza un Pimm’s Cup tra le mani.

Il suo sapore fruttato ti farà entrare in sintonia con la natura, e ti sembrerà di bere un vero e proprio estratto di primavera.

Senza contare che la ricetta del Pimm’s Cup è semplice da seguire, e chiunque voglia cimentarsi nell’esperienza di creare un drink home-made per i propri amici può riuscirci.

La base del cocktail è, come suggerisce il nome, costituita dal liquore Pimm’s n°1. A essa va aggiunto del Ginger Ale, della frutta fresca a scelta (come fragole o arance), un cetriolo e della menta.

Questi sono gli ingredienti di un drink che stupirà i tuoi amici e che renderà ancora più dolci le tue giornate primaverili, cullandoti con le sue note fruttate e rinfrescanti.

Di estate ce n’è una, ma i cocktail sono due

Quando si pensa a un bel cocktail colorato la prima stagione che viene in mente è l’estate. Non c’è scuola, ci sono le vacanze e il modo migliore per trascorrere il proprio tempo è chiacchierando al bar con gli amici.

I drink perfetti per questa stagione sono tanti, ma ne abbiamo selezionati due che non possono mancare in nessuna estate che si rispetti.

Una boccata d’aria fresca: il Mojito

Ci sono mille ragioni per cui il Mojito può essere considerato il drink estivo per eccellenza, una fra queste il suo sapore leggero e rinfrescante.

Questo cocktail cubano è anche facile da preparare, in quanto basta aggiungere alla sua base di rum bianco della menta, del limone, della soda e un po’ di zucchero di canna.

Una volta che la tua miscela sarà pronta, vedrai che le appiccicose giornate di luglio si trasformeranno del tutto. Niente più lamentele per il troppo caldo, il Mojito ti regalerà l’estate che tutti vorremmo: divertente ma non bollente.

Un’estate all’insegna del viaggio: il Cosmopolitan

Una delle cose più belle da fare in estate è viaggiare. Esplorare nuove città, farsi dei soggiorni di mare in posti sperduti e dalle spiagge cristalline con gli amici, scoprire nuove mete. Lascia che il Cosmopolitan sia lì a scandire il ritmo delle tue vacanze.

Questo drink non è cosmopolita solo di nome, ma è anche uno dei drink più famosi al mondo e lo troverai in tutte le location che deciderai di visitare. Inoltre, è perfetto per gli aperitivi al bar nelle sere di calura estiva.

La ricetta è semplicissima: Cointreau, succo di mirtillo rosso, lime e vodka sono tutto ciò che serve per trasformarti nell’iconico personaggio di Sex and the City, Carrie Bradshaw, che ha insegnato a generazioni di ragazzi a bere il drink più cool da chiedere al bancone.

Si sta come d’autunno sui tavoli i Negroni

Il Negroni è un cocktail perfetto per l’autunno già solo grazie al suo colore che oscilla tra il rosso, l’arancione e il marrone. Le sue sfumature ricordano le foglie secche che piovono dagli alberi nei mesi di ottobre e novembre, e riscaldano con i loro toni autunnali.

Ma non è solo il colore a renderlo perfetto per questa stagione. Anche il sapore, caldo e confortante, è in grado di offrire sollievo nelle fredde serate d’autunno, in cui ci si ritrova rinchiusi in un bar con gli amici a chiacchierare del più e del meno. Bere questo drink è come starsene rintanati di fronte a un camino.

La preparazione è semplicissima, poiché non servirà altro che del gin, del Vermouth e del bitter. Unendo questi pochi e semplici ingredienti si creerà una miscela irresistibile.

L’inverno sta arrivando, ma che porti il Vin Brulé

Il cocktail più adatto alla stagione invernale è senza ombra di dubbio il Vin Brulé.

Questo cocktail, a differenza degli altri, va servito caldo. Il suo sapore infatti si sprigiona al massimo dopo l’ebollizione, e chi voglia passare una serata in casa in compagnia degli amici, a giocare ai giochi da tavolo, non può perdere l’occasione di preparare un delizioso Vin Brulé.

Gli ingredienti sono diversi, ma offrono un sapore unico e riconoscibile, che ha fatto la storia dei cocktail e dei mercatini di Natale.

Alla base di vino rosso, aggiungi dello zucchero, una scorza di limone e una di arancia, della cannella in stecche, chiodi di garofano, bacche di ginepro, anice stellato e noce moscata.

Come vedi, gli ingredienti sono tanti e la preparazione richiede del tempo. Ma una volta pronto, questo cocktail saprà ricompensarti e ti farà passare una dolcissima serata.



In questo articolo abbiamo visto quali sono i cocktail consigliati per ogni stagione. Seguendo questi consigli, ti eviterai l’imbarazzo della scelta e saprai sempre cosa ordinare o cosa preparare. Non dimenticare comunque che esistono innumerevoli drink, e che la parte più divertente della mixologia è l’esplorazione. C’è sempre un nuovo cocktail da scoprire!