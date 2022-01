5.000 euro per chi si trasferisce a Roseto Valfortore, l’iniziativa del borgo dei monti dauni

L’iniziativa del piccolo comune pugliese per contrastare lo spopolamento è stata avviata grazie a un finanziamento straordinario del Ministero dell’Interno, destinato alle aree interne marginali

Il Comune di Roseto Valfortore intende incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione del Comune di Roseto Valfortore attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto di 5.000 euro

Le agevolazioni saranno accordate al nucleo familiare sotto forma di contributi a fondo perduto, a titolo di concorso per le spese di acquisto e /o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. L’ammontare del contributo per singolo nucleo è di 5.000 euro ma è prevista una maggiorazione del 20% per ogni figlio di età non superiore a 14 anni.

Possono presentare domanda i nuclei familiari che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Roseto Valfortore.

L’erogazione degli incentivi è subordinata all’effettivo trasferimento della residenza e dimora abituale del nucleo familiare, da perfezionarsi entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di ammissione al contributo.

Le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 12,00.

