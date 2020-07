4-3-3 e gioco offensivo, Manfredonia ecco Olivieri

Send an email

Follow on Twitter

Max Olivieri è il profilo giusto per il Manfredonia Calcio: 4-3-3 e gioco offensivo per il mister viestano che ha già portato in serie D il Brindisi.

Per Olivieri sarà la quarta esperienza in Eccellenza Pugliese dopo le due ottime stagioni a Vieste (con una finale di Coppa) ed una promozione con il Brindisi.

Nel mezzo una serie D a San Severo (esonerato a Dicembre) ed un’esperienza di pochi mesi ad Agropoli (in Eccellenza Campana) con una finale playoff.

Nell’ultima stagione in D, a Brindisi, il mister garganico è stato esonerato a novembre nel mezzo di una stagione travagliata che la squadra pugliese ha chiuso, prima del Covid, al 12° posto.