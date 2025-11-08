Eventi CapitanataNatura

30 anni di Parco Nazionale del Gargano, presentazione eventi per la celebrazione

Redazione8 Novembre 2025
“Radici antiche, orizzonti nuovi”, mercoledì 12 novembre a Palazzo Dogana conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi organizzati per la celebrazione del trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano

30 anni di storia. 30 anni di impegno ambientale. 30 anni di valorizzazione delle ricchezze naturalistiche del territorio.

“Radici antiche, orizzonti nuovi” è il titolo scelto per il calendario di eventi organizzati dal Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, per celebrare il trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco.

I tanti appuntamenti in programma saranno illustrati alla stampa dallo stesso Commissario Di Mauro mercoledì 12 novembre, alle 10.00 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana. 

