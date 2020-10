3-0 per la Juve, mano pesante del Giudice Sportivo sul Napoli. Siete d’accordo?

Dopo oltre una settimana di studio delle carte, il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha deciso di infliggere al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato per la partita contro la Juventus, in programma lo scorso 4 ottobre, perché bloccato dalla Asl Napoli 1 a seguito della positività di Elmas dopo quella accertata di Zielinski. Alla squadra di De Laurentiis anche un punto di penalizzazione.