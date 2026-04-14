Eventi Manfredonia
25 aprile, scampagnata archeologica a Siponto
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25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica
In occasione dell’Open Day agli scavi archeologici di Siponto, promosso dall’associazione ArcheoSipontum, la Pro Loco di Manfredonia vi invita a vivere una giornata speciale all’insegna della natura, della storia e del benessere.
Scampagnata Archeologica
Un’esperienza immersiva nel nostro straordinario patrimonio culturale e paesaggistico.
Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto
A cura del volontario Aldo Caroleo
Orari: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:00
“Respira la storia” – sessione di yoga
Con Mariangela Grieco
Orario: 15:30 – 17:00
Una giornata per riscoprire le nostre radici, rallentare e lasciarsi ispirare dalla bellezza senza tempo di Siponto.