15 film da vedere ad Halloween

Zucche, strane creature e tanta paura. Halloween è alle porte e noi non vogliamo farci cogliere impreparati! Per questo motivo vi proponiamo una lista di film che hanno tre caratteristiche in particolare: mostri come personaggi, trame terrificanti, o più semplicemente l’ambientazione nel giorno di Halloween.

1- Nightmare before Christmas

Nightmare before Christmas è un film d’animazione Disney ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selik nel 1993, ambientato proprio ad Halloween. Jack Skeletron, re di Halloween, è stanco di vivere nel suo mondo fatto di mostri e paura. Così un giorno, sempre più insoddisfatto, vagando senza meta in una foresta trova davanti a sé una porta magica che lo fa entrare nel mondo del Natale. Incredulo dell’atmosfera di calore e allegria che solo lo spirito natalizio regala, intraprende una missione speciale: sostituirsi a Babbo Natale.

2- Shining

Un grande classico dell’horror, Shining è un film del 1980 di Stanley Kubrick, basato sul romanzo omonimo di Stephen King. Se la suspance e il soprannaturale vi intrigano e ancora non avete visto questo cult assoluto della storia del cinema, Halloween è la notte perfetta per farlo!

3- La morte ti fa bella

La morte ti fa bella è un film fantasy del 1992 diretto da Robert Zemeckis e interpretato dai tre premi Oscar Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Ironico e divertente, è un altro film perfetto da guardare se avete deciso di rimanere a casa per la notte di Halloween.

4- Halloween: la notte delle streghe

Capostipite della saga di horror di Halloween, questo è il film che dovete vedere se amate il brivido. Con la regia di John Carpenter (1978), “Halloween: la notte delle streghe” racconta la storia di un serial killer, Michael Myers, che terrorizza una piccola città dell’Illinois: il ragazzo, rinchiuso in un manicomio per aver ucciso la sorella ad Halloween, riesce a fuggire e seminerà il panico tra gli abitanti, ancora nella notte di Halloween.

5- La sposa cadavere

Un altro film d’animazione da vedere ad Halloween, ideato e (stavolta) diretto da Tim Burton insieme a Mike Johnson, è La sposa cadavere (2005). La pellicola è liberamente ispirata alla versione ebreo-russa del XIX secolo di una più antica storia folkloristica, trasposta in una specie di era vittoriana.

6- Beetlejuice – Spiritello porcello

“Beetlejuice – Spiritello porcello” è un film divertente del 1988 diretto, ancora una volta, dal grande regista Tim Burton e perfetto da vedere se questo Halloween avete deciso di restare a casa davanti alla tv. Marito e moglie, appena morti, scoprono che una famiglia ha traslocato nella loro casa e così assumono un improbabile esorcista per spaventarli. Ma i due fantasmi finiscono per fare amicizia con Lydia, la teenager figlia della coppia che ora abita la casa…ne succederanno di tutti i colori!

7- Il corvo

Con la regia di Alex Proyas, “Il Corvo” è un film del 1994 diventato tristemente famoso perché, durante le riprese, l’attore Brandon Lee perse tragicamente la vita a causa di un colpo di pistola sparato accidentalmente. Eric Draven e Shelly Webster sono due giovani fidanzati che devono sposarsi ma, la notte di Halloween (che coincide con la notte precedente alle loro nozze), quattro criminali irrompono nel loro appartamento e li uccidono. L’anima di Eric, l’anno successivo in cerca di vendetta, si incarnerà in un corvo e vagherà alla ricerca dei responsabili.

8- Hocus Pocus

“Hocus Pocus” è un film fantasy di Kenny Ortega del 1993 realizzatoper la Disney Pictures. La pellicola racconta la storia di tre streghe che vengono catturate e impiccate per aver succhiato la linfa vitale da una ragazza indifesa e trasformato il fratello in un gatto, allo scopo di ringiovanire e rimanere bellissime per sempre. Le streghe, prima di morire giurano vendetta e, nella notte di Halloween, torneranno a farsi vive grazie ad un bambino che, senza volerlo, le ha riportate “in vita”.

9- Hocus Pocus 2

Salem, 1653. Il giorno del suo 16esimo compleanno Winifred “Winnie” Sanderson rifiuta di sposare il prescelto dal pastore del villaggio, che l’accusa di aver “sfidato l’autorità della Chiesa”, e insieme alle sorelle Mary e Sarah fugge nei boschi. Lì le tre ragazzine incontrano una strega che si nutre di bambini per rimanere sempre giovane ma che, riconoscendo in Winnie una natura simile alla sua, le consegna il Manuale di stregoneria, invitandola a scoprire il segreto per raggiungere il massimo potere magico. Salem, ai giorni nostri. Le amiche del cuore Cassie e Izzy frequentano un negozio di oggetti fatati fra cui una candela che ha il potere di far tornare in vita le sorelle Sanderson e la utilizzano durante la celebrazione di Halloween. Ma l’incontro fra le streghe e le ragazzine sarà foriero di grandi problemi.

10- Le streghe di Eastwick

Ed ecco l’ultimo film di Halloween che vogliamo consigliarvi di vedere, “Le streghe di Eastwick”. Altro grande classico, il film è stato girato nel 1987 e diretto da George Miller (basato sull’omonimo romanzo di John Updike). Protagonisti della pellicola, attori pluripremiati come Jack Nicholson, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, insieme a Cher nel ruolo della strega Alexandra Medford. La storia, ambientata nella immaginaria città di Eastwick, ruota intorno alle vite delle tre protagoniste, le streghe Alexandra, Jane e Sukie. Le donne conoscono Daryl Van Horne, un misterioso uomo appena arrivato in città, che si scoprirà essere addirittura il Diavolo in persona.

11- IT (2017)

Se ne sta parlando molto, perché oltre ad essere fresco, sta ottenendo un successo enorme in tutto il mondo. Andres Muschietti riporta in scena uno dei capolavori di Stephen King, con un ottimo cast, un’ottima regia e un nuovo Pennywise da brividi.

Prima di mettervi comodi sul divano vi consigliamo una tappa nel cinema più vicino a casa vostra per convincervi a seguire Pennywise e galleggiare…o forse no.

12- Nightmare – Dal profondo della notte

Wes Craven ci regala un personaggio tuttora presente nella memoria collettiva: Freddy Krueger. Infanticida libero per un cavillo burocratico, viene bruciato vivo per mano dei genitori desiderosi di giustizia. A sua volta però torna assettato di vendetta, uccidendo le proprie vittime nel loro sonno profondo.

Se avete paura di addormentarvi (dormire?!), allora questo è il film che NON fa per voi. Poi non dite che non vi avevamo avvisato.

13 – Beetlejuice Beetlejuice



Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

14 – La Famiglia Addams

Gli Addams sono una famiglia molto particolare, che vive in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, un gentiluomo distinto, con la passione per i sigari e le esplosioni di trenini giocattolo, innamoratissimo della consorte Morticia, un’emaciata ed elegante signora dark che coltiva rose conservando solo il gambo e adora le torture fisiche.

15 – Chi ha paura delle streghe?

Dai fiordi della Norvegia all’Inghilterra, all’America, le streghe si riuniscono e mostrano le loro vere terrificanti fattezze celate sotto l’aspetto di tranquille signore borghesi. Anjelica Huston ha la testa di un rapace. I bambini vengono trasformati in topolini, ciò che accade anche al piccolo Luke, protagonista di sogni inquietanti d’infanzia e di un’indimenticabile avventura. Come sempre, il bene vince sul male e le streghe avranno la peggio.