“100×100 Ponti dell’Istruzione” – A Manfredonia gli studenti italiani incontrano in video-lezione gli studenti ucraini

Manfredonia, 2 dicembre 2025 – Presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani Uno+Maiorano” si è svolta la seconda video-lezione congiunta tra studenti italiani e ucraini nell’ambito del progetto internazionale “100×100 Ponti dell’Istruzione”, promosso dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS.

La prima lezione online – tenutasi il 28 novembre – ha inaugurato un percorso di collaborazione tra le scuole gemellate (Don Milani Uno+Maiorano e la scuola n. 7 della città di Haisyn – Regione di Vinnycja), con l’obiettivo di favorire il dialogo interculturale, lo scambio educativo e la costruzione di nuove opportunità formative tra i giovani dei due Paesi.

Durante l’incontro gli studenti hanno presentato le proprie scuole e città, condiviso aspetti culturali e discusso le rispettive esperienze scolastiche. Hanno partecipato anche la Vicesindaca di Manfredonia, Cecilia Simone e la mediatrice culturale ucraina e coordinatrice del partenariato Liubov Shynkarchuk.

Il progetto “100×100 Ponti dell’Istruzione”, che coinvolge oltre 240 scuole ucraine e numerosi istituti italiani, sta creando una rete educativa europea dinamica, basata sulla solidarietà, sull’arricchimento culturale e sulla missione pacifica dell’istruzione.

La seconda video-lezione ha dato il via al programma congiunto “Natale Insieme”, composto da attività artistiche, linguistiche e culturali e culminante in un Festival natalizio virtuale che riunisce tutte le scuole gemellate.

A margine dell’incontro, la Presidente del “Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia APS”, Lara Levchun ringrazia la Dirigente Scolastica prof.ssa Miriam Totaro, tutto il corpo docente, il personale tutto e, soprattutto, gli studenti per il loro contributo a un progetto che rafforza l’amicizia tra Italia e Ucraina.

LE PRESIDENTI

LARA LEVCHUN

OKSANA ROHOVA