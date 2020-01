“Zona Chiesa Santa Maria delle Grazie: segnalo la mancanza di cestini per rifiuti e per escrementi per cani”

Sono un cittadino di Manfredonia. Volevo farVi una segnalazione riguardante la mancanza di cestini per rifiuti e quelli per gli escrementi dei cani nei pressi del rione situato presso la chiesa Santa Maria Delle Grazie, luogo di ritrovo di giovani che non hanno a cura l’ambiente e che lasciano i giardinetti ricoperti di rifiuti.

Non mancano anche gli escrementi dei cani, di padroni impossibilitati a raccoglierli e a buttarli negli appositi cestini. Spero che venga risolta quanto prima questa mancanza.