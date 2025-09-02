Zapponeta, il Comune richiede lo stato di calamità naturale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con un Comunicato Stampa, il Comune di Zapponeta conferma la richiesta dello stato di calamità naturale, dopo diversi ed ingenti danni al territorio che continuano a colpire migliaia di cittadini e lavoratori: “Con apposita delibera di Giunta, abbiamo richiesto formalmente il riconoscimento dello stato di calamità naturale e l’attivazione delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente per il territorio comunale di Zapponeta.”

“A tale scopo, siamo stati convocati ufficialmente a Bari, mercoledì 3 settembre, presso gli uffici della Regione Puglia, dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, per rappresentare direttamente la situazione di difficoltà che vive la nostra comunità e sollecitare interventi urgenti a tutela del comparto agricolo.”

Seguiranno aggiornamenti.