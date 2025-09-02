Zapponeta, il Comune richiede lo stato di calamità naturale
Le parole dell'amministrazione comunale: "Vogliamo sollecitare interventi urgenti per la tutela del comparto agricolo."
Con un Comunicato Stampa, il Comune di Zapponeta conferma la richiesta dello stato di calamità naturale, dopo diversi ed ingenti danni al territorio che continuano a colpire migliaia di cittadini e lavoratori: “Con apposita delibera di Giunta, abbiamo richiesto formalmente il riconoscimento dello stato di calamità naturale e l’attivazione delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente per il territorio comunale di Zapponeta.”
“A tale scopo, siamo stati convocati ufficialmente a Bari, mercoledì 3 settembre, presso gli uffici della Regione Puglia, dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, per rappresentare direttamente la situazione di difficoltà che vive la nostra comunità e sollecitare interventi urgenti a tutela del comparto agricolo.”
Seguiranno aggiornamenti.