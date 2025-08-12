Zapponeta, grande successo della Sagra del Pesce. Il presidente di Pro Loco: "Non finisce qui"

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella serata di Lunedì 10 Agosto è andato in scena a Zapponeta un evento ormai tradizionale e consueto come quello della Sagra del Pesce, per celebrare i sapori autentici del mare e della cucina locale richiamando migliaia di visitatori.

Qui sotto riportate le parole di Francesco Proce, presidente dell’organizzazione Pro Loco dopo aver vissuto un’ulteriore serata memorabile all’insegna del divertimento e del buon cibo.

“Come succede ormai da ben 14 anni, ci ritroviamo ai doverosi ringraziamenti post sagra.

Tanta gente è accorsa come di consueto da ogni parte della Provincia, riempiendo la nostra amata Piazza Aldo Moro.

Buona cucina, musica e intrattenimento hanno caratterizzato questa macchina di promozione territoriale, qual è la Sagra del pesce, che riusciamo ogni anno a condurre a destinazione, con impegno e tanta dedizione.

Un sentito grazie ai miei più stretti compagni di viaggio, Antonio, Dina e Nico, promotori di un evento che dal 2024 figura come uno degli eventi gastronomici e culturali di punta della kermesse “Zapponeta Blu Festival”, rassegna musicale, turistica e culturale che sta facendo riecheggiare il nome di Zapponeta a livello provinciale e regionale, con ospiti di levatura nazionale (tra gli altri Enrico Ruggeri, Jamese Senese e sabato scorso Enzo Avitabile).

Tornando alla sagra, un grazie speciale desidero rivolgerlo alle vere protagoniste dell’evento, le nostre amate cuoche, autentiche portatrici della tradizione culinaria locale.

Grazie anche a chi ha servito agli stand, al servizio d’ordine, alle forze dell’ordine, agli sponsor, a chi ha curato l’intrattenimento e, ovviamente, all’Ammistrazione Comunale e al Comitato Zapponeta Eventi.

Come sempre vedere le nostre strade colme di turisti ci riempie di gioia e gratitudine.

L’estate del Zapponeta Blu Festival non finisce qui, ma continuerà con altri eventi, come Vincanto d’Estate di questa sera in Via Nettuno e i prossimi concerti di Eugenio Bennato, Mietta ed il cantautore Simone Cristicchi.

Insomma, sappiamo di avere l’onere e l’onore di migliorare sempre più questo evento cult, a maggior ragione ora che Zapponeta vive, senza dubbio, la stagione più vibrante dal punto di vista dell’attrattiva turistica degli ultimi decenni.

Grazie a tutti e sempre Viva la Sagra del Pesce!“