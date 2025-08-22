Zapponeta, due malviventi fanno esplodere lo sportello delle Poste. Foto e video

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Verso le 4:30 del 22 Agosto, è stato fatto esplodere uno sportello della posta in via Isonzo, a Zapponeta. L’esplosione è stata udita in tutto il paese, e secondo le testimonianze, i malviventi avrebbero utilizzato la “marmotta esplosiva” all’interno proprio dello sportello automatico.

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso due macchine: uno dei due uomini si è occupato dell’esplosione, mentre l’altro ha cosparso l’ingresso della caserma dei carabinieri con dei chiodi a tre teste, per rallentare o limitare del tutto l’intervento delle pattuglie sul posto dell’accaduto.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato comunque immediato ed inevitabile, e con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno delimitato l’area e messa in sicurezza per accertamenti.

Il video mostra le condizioni della zona dopo il furto avvenuto questa mattina.