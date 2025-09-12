[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta chiude le festività con i concerti di Simone Cristicchi e Mietta

Zapponeta si prepara a vivere un settembre indimenticabile. La Festa Patronale 2025 si inserisce infatti nel ricco programma della seconda edizione del Blu Festival e coincide con un traguardo storico per la comunità: il 50° anniversario dell’autonomia comunale.

Il cartellone di eventi è pensato per unire tradizione, cultura e spettacolo, regalando ai cittadini e ai visitatori momenti di grande emozione.

Ad aprire le celebrazioni giovedì 11 settembre è stato un ospite d’eccezione, Marco Zurzolo, tra i più grandi sassofonisti italiani, che con la sua musica avvolgente ha incantato il pubblico presente.

Sabato 13 settembre, ore 21:30 – Piazza Aldo Moro ospiterà il concerto gratuito di Simone Cristicchi , artista poliedrico e raffinato interprete della canzone d’autore italiana, capace di unire poesia, impegno civile e musica.

– Piazza Aldo Moro ospiterà il , artista poliedrico e raffinato interprete della canzone d’autore italiana, capace di unire poesia, impegno civile e musica. Domenica 14 settembre – Sullo stesso palco salirà Mietta, una delle voci più amate e intense del panorama musicale nazionale, per una serata all’insegna dell’energia e del grande repertorio italiano.

Il Comune di Zapponeta invita tutta la cittadinanza e i numerosi visitatori ad unirsi a questa festa, che sarà non solo occasione di svago e intrattenimento, ma anche momento di memoria e orgoglio per la storia del paese.

Un appuntamento da non perdere, nel segno della cultura, della comunità e della musica.