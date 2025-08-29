Zapponeta, 34enne accoltellato in pieno centro davanti a decine di persone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’episodio è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 Agosto nel pieno centro di Zapponeta, dove un ragazzo di origini marocchine è stato accoltellato da un uomo di 35 anni dopo un alterco.

Diverse persone hanno assistito all’aggressione e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118, con questi ultimi che hanno praticato degli interventi salvavita in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.

La vittima aveva ingenti ferite al torace, alla nuca ed evidenti difficoltà respiratorie, ma le prime e delicate manovre dei soccorritori hanno scongiurato la morte; il 34enne è stato successivamente trasportato in codice rosso al Policlinico di Foggia e le sue condizioni non sono ancora del tutto note.

I carabinieri, invece, hanno immediatamente arrestato il presunto aggressore in attesa di ulteriori indagini e chiarimenti sull’accaduto.