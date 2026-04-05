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Xylella, misure obbligatorie di prevenzione anche a Manfredonia

Il Comune di Manfredonia informa che, in base al provvedimento regionale, anche sul territorio comunale devono essere eseguite le lavorazioni obbligatorie per il contenimento dei vettori della Xylella fastidiosa.

Per i Comuni sotto i 200 metri sul livello del mare, fascia in cui rientra Manfredonia, gli interventi devono essere effettuati dal 25 marzo al 30 aprile 2026.

Le attività previste riguardano in particolare aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura delle erbe spontanee nelle aree interessate, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia.

Si invitano proprietari, conduttori e soggetti interessati alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni previste, fondamentali per la tutela del territorio e la prevenzione della diffusione della Xylella.